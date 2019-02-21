Adana'da bir garip olay! Önce polise, ardından vatandaşa çarptı

Pikabı polislerin üzerine sürerek 1 memuru ve 1 sivil vatandaşı yaralayan Osman Gazi Davran'ın alkollü olduğu ortaya çıktı.

Adana’da uygulama yapan polislere ve bir vatandaşa pikabıyla çarpan alkollü sürücü kısa süre içerisinde yakalandı.

Olay, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptığı sırada o bölgeden geçen Osman Gazi Davran (21), kullandığı 01 HZ 259 plakalı pikabını polislerin üzerine sürerek bir polis memuruna ve sivil vatandaşa çarptı. Davran polise ve vatandaşa çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.