HABER

Adana'da bir garip olay! Önce polise, ardından vatandaşa çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 08:22 | Son Güncelleme

Adana'da uygulama yapan polise ve bir vatandaşa pikabıyla çarpan alkollü sürücü mahalleyi birbirine kattı. Polis ekiplerini harekete geçiren olayda arama çalışmaları sonrası saklandığı yer tespit edilen 21 yaşındaki sürücü kısa sürede yakalandı.

Pikabı polislerin üzerine sürerek 1 memuru ve 1 sivil vatandaşı yaralayan Osman Gazi Davran'ın alkollü olduğu ortaya çıktı.

Adana’da uygulama yapan polislere ve bir vatandaşa pikabıyla çarpan alkollü sürücü kısa süre içerisinde yakalandı.
Olay, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptığı sırada o bölgeden geçen Osman Gazi Davran (21), kullandığı 01 HZ 259 plakalı pikabını polislerin üzerine sürerek bir polis memuruna ve sivil vatandaşa çarptı. Davran polise ve vatandaşa çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.
Polis memuru ile vatandaş sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede yoğun çalışma başlatan polis ekipleri, Yurt Mahallesi ara sokaklarında 01 HZ 259 plakalı otomobili terk edilmiş halde buldu.
Bunun üzerine aracın bulunduğu bölgede çalışmalara ağırlık verilirken sürücüde saklandığı yerde kısa sürede içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan Davran emniyete götürüldü. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana polis pikap

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayvacık'ta depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'de okullar tatil mi? Depremin ardından Ayvacık Belediye Başkanı duyurdu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda gözaltılar var

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda gözaltılar var

İzmir Dikili'de 46 kaçak yakalandı!

Böyle yakalandılar! Kadın ve çocuklar da var...

İzmir'de korkunç kaza! Gören inanamadı

İzmir'de korkunç kaza! Gören inanamadı

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat hayatını kaybetti (Kemal Karpat kimdir?)

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.