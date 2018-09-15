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Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 15:40 | Son Güncelleme

Adana'da bir kahvede çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesindeki bir kahvede meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Savar ve akrabası İrfan Savar, geçmişte uyuşturucu satışı yüzünden aralarında husumet bulunan Firari Aydemir ile Sedat Aydemir'e kahvede otururken tabancayla ateş açtı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Akraba olan Firari Aydemir ile Sedat Aydemir'in de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Büyük panik yaşanan çatışmada Sedat Aydemir, Firari Aydemir ile İrfan Savar ve Ramazan Savar ağır yaralandı.

sdsada

ÇOK SAYIDA ÖZEL HAREKAT POLİSİ SEVK EDİLDİ

Polis, olayın daha fazla büyümemesi için bölgeye zırhlı araçlarla birlikte özel hareket polisi sevk etti.

Adana'daki farklı hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan Firari Aydemir ile İrfan Savar yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

catısma

Diğer 2 yaralı ise tedaiye alındı. Aydemir'in hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
adana çatışma uyuşturucu kahvehane

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Adana mı bırak yesinler birbirlerini. Bir kaç mikrop eksilmiş olur.
Adana Hüseyin Sözlü başkan gerisi yalan dolan
herkeste silah var eskiden kimse taşıyamazdı heryerde arama baskın olur silahlar toplanırdı şimdi serbest tak beline çık istediğine sık
oh oh çok iyi inşallah diğer ikiside ex olur ama burda bırakırsanız sizden adisi yok iki aileden onlarca ölü olmazsa hatrımız kalır devam inşallah
adanaaaaaaaaaaaaaaaa
şaşırdık mı hayır neden ? yer adana sıfır 1 diye bi dizi yap etkileri de böyle devam etsin
HERKESİN CEBİNDE SİLAH VAR POLİS KAFASINA GÖRE KOMŞU ÖLDÜRÜYOR SAĞA SOLA SIKIYOR . ASKER POLİS SAVAŞIYOR O BUNU ŞU BUNU VURUYOR BİLDİĞİN TEXAS
operasyon kodadı Azrail
bu adamların uyuşturucudan başka bir işleri yokmu ya
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