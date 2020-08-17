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  4. Adana’da çıkan orman yangını ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Adana’da çıkan orman yangını ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 19:59 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde çıkan orman yangını ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Adana’da çıkan orman yangını ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kuyubeli Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekipler, 4 helikopter, 2 uçak, 45 arazöz, 10 yangın ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 1 dozer, 1 iş makinası ile müdahale etti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

175 yangın söndürme işçisinin çabaları sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınan yangında 15 hektarlık alan küle döndü.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı incelemeler sonucu yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

"GELECEĞİMİZ KÜL OLUYOR"

Kuyubeli Mahallesi’nde son bir ayda beş ayrı noktada orman yangını çıkarken, köylüler “Geleceğimiz kül oluyor. Bunu yapanların Allah belasını versin” diyerek sitem etmişlerdi.

Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. (İHA)

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