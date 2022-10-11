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  4. Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti gözaltına alındılar

Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti gözaltına alındılar

11.10.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıdaki kişi gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti gözaltına alındılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, özel harekat timlerinin de katılımıyla şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana DEAŞ terör operasyonu
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