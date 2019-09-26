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Adana'da dehşete düşüren olay! Sosyal medyadan canlı yayın yapıp intihar etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 01:42 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Tugay Tokmak (25), sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.

Olay, saat 23.30 sıralarında Doruk Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, ormanlık alana gelen Tugay Tokmak, motosikletin üzerine sabitlediği cep telefonuyla Instagram hesabından canlı yayın yapmaya başladı.

Canlı yayın sırasında yanında getirdiği av tüfeğini başına dayayan Tokmak, yakınlarının izlediği sırada tetiği çekerek intihar etti. Canlı yayını izleyen yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Ağır yaralanan Tokmak, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Ceyhan intihar

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