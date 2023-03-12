Adana'da deprem! 12 Mart Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Son depremler bilgisi araştırılıyor. Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya ve son olarak Adana'da deprem oldu. Adana'da meydana gelen depremin detayları belli oldu. Peki 12 Mart Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DA DEPREM!

Adana Saimbeyli'de 12 Mart bugün 15.31 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4.4, derinliği ise 7.7 olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş Göksun'da bugün 04.07 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.1 derinliği ise 5.0 km olarak belirlendi.

Kayseri Ulupınar'da bugün saat 04.40 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.7 derinliği ise 5.0 km olarak açıklandı.

Malatya Pütürge'de geçtiğimiz gün 14.32 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.9 derinliği ise 7.11 km olarak belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ





