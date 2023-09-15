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ADANA'DA DEPREM! Adana Aladağ'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Kozan, Pozantı ve Karaisalı'da da hissedildi!

15.09.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Aladağ deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 15 Eylül Cuma günü Adana'de bir deprem meydana geldi. afad.gov.tr'den yapılan açıklamada, depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Aladağ ve çevre ilçeler olan Kozan, Pozantı ve Karaisalı'da yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Adana Aladağ'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu?

ADANA'DA DEPREM! Adana Aladağ'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Kozan, Pozantı ve Karaisalı'da da hissedildi!

Adana Aladağ'da deprem meydana geldiği geldi. Yapılan açıklama sonrası Aladağ başta olmak üzere Kozan, Pozantı ve Karaisalı gibi sarsıntı hissedilen ilçelerde yaşayan vatandaşlar Aladağ depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Adana'da deprem açıklaması...

ADANA ALADAĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 19:54'te Adana'nın Aladağ ilçesi merkezli 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

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KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.15 20:35:31 38.1757 37.3067 4.9 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.15 20:27:11 38.2828 38.1038 6.9 -.- 2.4 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.15 20:18:09 38.1610 36.6758 8.0 -.- 2.0 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.15 20:08:53 35.8925 29.6402 6.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.15 19:54:51 37.5027 35.2873 9.4 -.- 3.6 3.6 POSYAGBASAN-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.09.15 19:00:36 37.8743 29.6415 5.4 -.- 1.9 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2023.09.15 18:33:31 37.1502 36.7087 6.2 -.- 1.6 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.09.15 18:09:16 38.3388 38.4557 8.7 -.- 1.6 -.- H. HALILOGLUCIFTLIGI-(MALATYA) İlksel

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