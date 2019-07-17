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Adana'da etil alkol operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

Adana'da 16 günde 8 kişinin sahte alkolden zehirlenmesinin ardından operasyonlarını sıklaştıran polis, bir depoda üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan 479 adet 5 litrelik bidonlarda etil alkol ele geçirdi.

Adana'da etil alkol operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir depoda etil alkol olduğu ihbarını aldı. Polis depoya yaptığı baskında 479 adet 5 litrelik bidonlar içinde toplam 2 bin 395 litre antifrizli cam suyu olduğunu gördü. Ancak polis depo görevlisi iki şahsın hareketlerinden şüphelenerek bidonları açıp kontrol ettiğinde bidonlarda etil alkol olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis 2 şahsı gözaltına alırken, etil alkollere el konuldu.

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18 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Son 16 günde Mersin'de 9, Adana'da 8 ve Niğde'de 1 kişi olmak üzere toplam 18 kişi sahte içki zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
etil alkol adana

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