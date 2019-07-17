Adana'da etil alkol operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir depoda etil alkol olduğu ihbarını aldı. Polis depoya yaptığı baskında 479 adet 5 litrelik bidonlar içinde toplam 2 bin 395 litre antifrizli cam suyu olduğunu gördü. Ancak polis depo görevlisi iki şahsın hareketlerinden şüphelenerek bidonları açıp kontrol ettiğinde bidonlarda etil alkol olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR



Polis 2 şahsı gözaltına alırken, etil alkollere el konuldu.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Son 16 günde Mersin'de 9, Adana'da 8 ve Niğde'de 1 kişi olmak üzere toplam 18 kişi sahte içki zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

