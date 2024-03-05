Adana'da feci kaza! Anne ile oğlu hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Adana-Osmaniye yolu Yakapınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Can A.'nın (27) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce refüje çarptı. Ardından yolun karşı şeridine geçen araç, işçileri taşıyan midibüse çarptı.

ANNE İLE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Can A. ve yolcu konumundaki annesi Hayriye A.'nın (50) hayatını kaybettiğini belirledi. İşçi servisinde bulunan 14 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı.



Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





