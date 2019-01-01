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Adana'da isyan ettiren olay: Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 15:27 | Son Güncelleme

Adana'da yeni yılın ilk günü 4 sürücü yol kenarına park ettikleri otomobillerinin lastiklerinin kesildiğini görünce büyük şok yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cevdet ve Niyazi Demirkol Kışla Caddesine gece park ettikleri otomobillerine binmek için sabah evden çıktı. Ancak otomobillerinin yanına geldiklerinde ön ve arka lastiklerinin bıçakla kesilerek patlatıldığını gördü. Bu arada sürücüler cadde üzerinde bulunan iki aracında tek lastiğinin yine bıçakla kesilerek patlatıldığını fark etti.

Araç sahipleri polisi arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polislere çevredeki görgü şahitleri gece maskeli şahısların dolaştığını onların yapmış olabileceğini söyledi. Polis çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyip olayı gerçekleştireni bulmak için çalışma başlattı.

Otomobilinin iki lastiği kesilen Cevdet Demirkol en az 400 lira zararı olduğunu belirterek, "Bugün yeni yıl böyle yeni yıl olmaz olsun. Rezil olduk böyle yeni yıl mı olur. İlk günden cezayı yedik. Geçen günlerde de otomobilimin camını kırmışlardı.

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Buna bir çare bulamıyoruz sürekli bize zarar veriyorlar. Ben şimdi 400 lira verip nasıl iki lastik alacağım. Yetkililer buna bir çare bulsun" diye seslendi. Niyazi Demirkol ise mahallede sürekli bu tür olaylar olduğunu bir çözüm bulunması gerektiğini, otomobilleri görünce şok olduklarını söyledi. (İHA)

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adana bıçaklı saldırı

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