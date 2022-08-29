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Adana'da korkunç kaza! Yaralılar var

29.08.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adana'da korkunç kaza! Yaralılar var

Adana'daki korkunç kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Baklalı Mahallesi sapağında meydana geldi. M.K. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Otomobil daha sonra takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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4 KİŞİ YARALANDI

Vatandaşların yardımıyla araçtan indirilen yaralılar M.K. ve yanındaki 3 kişi, kaza yerine gelen sağlık ekibinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

3(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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