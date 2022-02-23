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  4. Adana'da market sahibi para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor!

Adana'da market sahibi para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor!

23.02.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir market sahibi gün sonu kasadaki paraları sayarken 5 liranın birinin üzerinde, “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notunu görünce her yerde paranın sahibini aramaya başladı. Market sahibi Hasan Enes, ''Parayı alırken fark etseydim kesinlikle geri verirdim. Yazıyı görünce çok duygulandım. Buradan kendisine sesleniyorum bizi görürse, parayı kendisine teslim edelim'' ifadelerini kullandı.

Adana’da Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde market işleten 26 yaşındaki Hasan Enes, gün sonu kasadaki paraları sayarken 5 liranın birinin üzerinde, “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notunu görünce şaşırıp üzüldü. Enes, hemen paranın sahibini bulmak için araştırma yaptı ancak bir türlü ulaşamadı.

''BABASININ ÜZERİNDEKİ SON PARAYMIŞ''

Müşteriden parayı alırken üzerinde böyle bir yazı olduğunu görmesi halinde kesinlikle parayı almayacağını söyleyen Enes, “Bu parayı müşterinin birinden almışız, kasayı toplarken fark ettim. Parayı alırken fark etseydim kesinlikle geri verirdim. Yazıyı görünce çok duygulandım, çünkü ölen babasının üzerindeki son paraymış. Buradan kendisine sesleniyorum bizi görürse, parayı kendisine teslim edelim” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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