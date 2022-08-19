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  4. Adana'da 'sarkıntılık' cinayeti! Bıçağı rastgele savurdu

Adana'da 'sarkıntılık' cinayeti! Bıçağı rastgele savurdu

19.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 21 yaşındaki Sadık Eser, sokakta tartıştığı Fesih Koyun'u karnı ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü. İfadesi alınan Eser, “Gökçe uzaktan akrabam olur. Fesih, kadına sarkıntılık yapıyordu, bıçakladım” dedi. Sorguya alınan Gökçe T. ise, “Fesih bize misafir gelmişti ve eski eşimle kapının önünde sohbet ediyorlardı sonra Sadık Eser geldi ve Fesih’i birden bıçakladı. Ne olduğunu anlamadım” dedi.

Adana'da 'sarkıntılık' cinayeti! Bıçağı rastgele savurdu

Olay, 16 Ağustos günü saat 05.30 sıralarında, Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Fesih Koyun, mahalleden arkadaşı Kaygusuz B.'nin (30) evine gitti. Bir süre sonra 2 arkadaş, kapının önüne çıkıp sokakta sohbet etmeye başladı. Bu sırada Kaygusuz B.'nin boşandığı ancak birlikte yaşadığı Gökçe T.’nin (24) akrabası Sadık Eser, yanlarına geldi. Sohbet sırasında Eser ile Koyun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eser, Koyun’u karnından ve göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Kaygusuz B. ile eski eşi Gökçe T., Eser’i otomobille Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Fesih Koyun, kurtarılamadı.

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''ESKİ EŞİMLE SOHBET EDİYORDU''

Hastanede şüpheli hareketleri olan Kaygusuz B. ile Gökçe T., gözaltına alındı. Sorguya alınan Gökçe T., “Fesih bize misafir gelmişti ve eski eşimle kapının önünde sohbet ediyorlardı sonra Sadık Eser geldi ve Fesih’i birden bıçakladı. Ne olduğunu anlamadım” dedi.

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''SARKINTILIK YAPIYORDU''

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Sadık Eser’i, evine yakın sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Eser ise “Gökçe uzaktan akrabam olur. Fesih, kadına sarkıntılık yapıyordu, bıçakladım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık Eser, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Kaygusuz B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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