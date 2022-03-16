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Adana'da tefecilik suçundan hapse atılan kadından 'şeref' çıkışı: Namusumuz var

16.03.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana polisi tefecilik yaparak 70 milyon haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 14 zanlıyı yakalamak için 9 Mart'ta şafak vakti operasyon yapmış, operasyon sırasında yakalanan zanlılardan biri, basın mensuplarına “Herkesin kendine göre bir şerefi namusu var” diye seslenmişti. Adile ve eşi Fikret Demirbaş tutuklanırken, çiftin, uzun süredir tefecilik yoluyla haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

Adana'da tefecilik suçundan hapse atılan kadından 'şeref' çıkışı: Namusumuz var

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi sıkıntıya düşen 52 kişiye faizle para verip, karşılığında teminatla senet ve çek alan, gününde ödeme yapmadıkları için de tehdit edip, haklarında icra takibi başlattırarak, 70 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye 9 Mart'ta operasyon düzenledi. 14 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden 8'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Fikret Demirbaş, eşi Adile Demirtaş ve oğulları R.D., yakınları V.K. ile S.F. ise adliyeye sevk edildi. Sevk öncesi şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye gönderildi.

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''HERKESİN NAMUSU VAR''

Bu sırada Adile Demirbaş, yine kendisini görüntüleyen gazetecilere "Herkesin bir şerefi, namusu var, çekmeyin" diyerek tepki gösterdi. Demirbaş çifti, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirbaş çiftinin, uzun süredir tefecilik yoluyla haksız kazanç sağladıkları, faizle borç verdikleri kişilerden tehdit yoluyla ve evlerini basarak geri ödeme aldıkları belirtildi.

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(DHA)

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