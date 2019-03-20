Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

"Terör Suçları Soruşturma Büromuz tarafından HDP Adana il binasında bir hukuk alacağı için kurulan 'sözde mahkemede yapılan sözde yargılama' ve taraflardan birine verilen paranın il binası çıkışında terör örgütü PKK adına yağmalanması iddiaları ile ilgili 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.