HABER

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

Adana ve Diyarbakır'da, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek", "yağma" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında HDP yöneticilerinin de yer aldığı 12 şüpheliden biri, sağlık sorunları nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Adana merkezli 2 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Adana'daki terör operasyonu

Operasyon kapsamında, HDP İl Başkanlığı ve Seyhan İlçe Başkanlığı binalarında mahkeme kararı gereğince arama yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terör Suçları Soruşturma Büromuz tarafından HDP Adana il binasında bir hukuk alacağı için kurulan 'sözde mahkemede yapılan sözde yargılama' ve taraflardan birine verilen paranın il binası çıkışında terör örgütü PKK adına yağmalanması iddiaları ile ilgili 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Soruşturma kapsamında Adana ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere serbest bırakılmıştır."
Gözaltındaki 11 şüphelinin sorgusu sürüyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana terör operasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Şırnak'tan kahreden haber

Şırnak'tan kahreden haber

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İran ile kritik operasyon görüşmesi

Operasyondan ilk kare geldi

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.