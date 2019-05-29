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Adana'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 07:42 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda biri kadın beş kişi gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

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SABAH SAATLERİNDE BASKIN

Çalışmalar kapsamında ekipler, adreslerini tespit ettikleri şüphelilerin evlerine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

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TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DE DESTEK VERDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinde narkotik köpeğiyle arama yaptı.

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1'İ KADIN 5 KİŞİ YAKALANDI

Gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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(AA)

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