Adana'da vatandaşlar fark etti! Ahmet Çatalkaya kayıp olarak aranıyordu, acı gerçek 3 gün sonra ortaya çıktı

İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi Tahtalı Köprü mevkisinde dere yatağına bir otomobilin kaza yapmış halde durduğunu gören vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, araç içerisinde bir erkeğe ait cesedin olduğunu fark etti.

CESEDİN KAYIP KİŞİYE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu cesedin, kaza yerine 40 kilometre uzaklıkta ilçe merkezinde oturan ve ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Çatalkaya'ya ait oluduğu belirlendi. Çatalkaya'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA





