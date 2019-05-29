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Adana'da yayaya öncelik vermeyen sürücü, yaya geçicinden yürütüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 14:42 | Son Güncelleme

Adana'da trafik uygulaması gerçekleştiren polis tarafından yayalara öncelik vermediği gerekçesiyle durdurularak aracından indirilen sürücü, empati kurması için yaya geçidinden yürütüldü.

Adana'da yayaya öncelik vermeyen sürücü, yaya geçicinden yürütüldü

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kent genelindeki denetimlerini arttırdı.

Trafik polisleri, şehir merkezindeki Atatürk, Ziyapaşa, Özler ve Kozan caddeleri ile Nuri Sabuncu, Gazipaşa, Bülent Angın, Kenan Evren, Turgut Özal ve Süleyman Demirel bulvarlarında uygulama yaptı.

Nuri Sabuncu Bulvarı'nda valilik binası yakınındaki uygulama sırasında yayaların geçişine öncelik vermediği belirlenen bir sürücü durdurularak uyarıldı.

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Aracından inerek yaya geçidinden geçmesi istenen sürücü, beraberindeki polis memuruyla yolun karşısına kadar yürüdü. Bu sırada bazı araçlar durup bekledi.

"SİZLERİ ONURLANDIRMADI MI?"

Polisin, "Sürücülerin durup yol vermesi sizleri onurlandırmadı mı?" sorusuna sürücü, "Tabii ki" yanıtını verdi.

Uygulama sırasında sürücülere trafik güvenliğiyle ilgili bilgilerin yer aldığı broşür dağıtıldı.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
adana Yaya Geçidi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiye insanının büyük kısmı eğitimsiz davar.bunun en büyük sebebi çıkan yasaların uygulanmaması ve vatandaşın böyle gelmiş böyle gider inancı.İnsanlarımızın haklarına sahip çıkmaması ve yeri geldiğinde savunduğu doğruları kendisinin çiğnemekte geri kalmaması.İnsana saygı bir toplumun kültür seviyesini gösterir.
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