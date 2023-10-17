Adana'daki görüntü dünya basınında ilgi çekti! Bozulan araba için buldukları çözüm çok konuşuldu... Çocuğu halat gibi kullandılar

DailyStar'da olaya ilişkin görüntülere yer verilerek oluşturulan haberde olayın Adana'nın Remzi Oğuz Arık Bulvarı üzerinde meydana geldiği belirtildi. Arızalanan arabayı çekmek için halat bulamayan kişilerin bir çocuğu halat olarak kullandıkları görüntüleri manşetlerine taşıyan İngiliz gazete görüntülerin sosyal medyada viral olduğunu da sözlerine ekledi.

İKİ OTOMOBİLİN ARASINA TUTUNDU

Kalabalık bir kavşakta ilerleyen arabaların arasında halat görevi gören çocuğun öndeki arabaya elleriyle arkadaki araca ise ayaklarıyla bağlandığı ifade edildi. İngiliz basını olayın ardından sosyal medya yorumlarına yer vererek olayın eleştirildiğini dile getirdi.







