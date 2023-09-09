Amerika’da kadınlar tuvaletinin önünde transseksüel birey ve baba birbirine girdi! İçeri sokmayınca ortalık karıştı...

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir tuvalet sırasında çıkan kavga herkesi şaşkına çevirdi. Transseksüel bir birey kadınlar tuvaletine girmek için hareket ederken kızının tuvaletten çıkmasını bekleyen bir babanın tepkisiyle karşılaştı. Baba “Kızım içeride hiçbir erkeğin içeri girmesine izin veremem” diyerek ona engel oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken transseksüel birey adama “Ben bir kadınım” diyerek tepki gösterdi. Hiçbir erkeğin kızı içerideyken içeri girmesine izin vermeyeceğini ifade eden adam ise cevap olarak “Hayır sen erkeksin” dedi.

Olay sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcıları babayı haklı bulurken bazıları ise tavrının sert olduğunu dile getirdi.