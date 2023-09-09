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    4. Amerika’da kadınlar tuvaletinin önünde transseksüel birey ve baba birbirine girdi! İçeri sokmayınca ortalık karıştı...

    Amerika’da kadınlar tuvaletinin önünde transseksüel birey ve baba birbirine girdi! İçeri sokmayınca ortalık karıştı...

    09.09.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nde bir kadınlar tuvaletinin önünde yaşanan tartışma sosyal medyada gündem yarattı. Transseksüel bir bireyin kadınlar tuvaletine girmek için hamle yaptığını gören baba “Kızım içeride” diyerek ona engel oldu. İkili arasındaki tartışma kısa sürede şiddetlendi.

    Amerika Birleşik Devletleri’nde bir tuvalet sırasında çıkan kavga herkesi şaşkına çevirdi. Transseksüel bir birey kadınlar tuvaletine girmek için hareket ederken kızının tuvaletten çıkmasını bekleyen bir babanın tepkisiyle karşılaştı. Baba “Kızım içeride hiçbir erkeğin içeri girmesine izin veremem” diyerek ona engel oldu.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken transseksüel birey adama “Ben bir kadınım” diyerek tepki gösterdi. Hiçbir erkeğin kızı içerideyken içeri girmesine izin vermeyeceğini ifade eden adam ise cevap olarak “Hayır sen erkeksin” dedi.

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    Olay sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcıları babayı haklı bulurken bazıları ise tavrının sert olduğunu dile getirdi.

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    sosyal medya Amerika tuvalet

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