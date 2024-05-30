Adana'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak görüntü! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Adana'da sıkışık trafikte sürücülerin, hasta taşıyan ambulansa fermuar düzeninde yol verdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

SİREN SESİYLE BERABER TÜM YOL AÇILDI

Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da dün SMA hastası bir çocuğu tedavi için hastaneye götüren ambulans, yoğun trafikte kaldı. Siren sesini duyan sürücüler fermuar düzeniyle yol verdi. Metrelerce uzayan trafikte sürücülerin nizami bir şekilde yol vermesini sağlık ekibi cep telefonuyla görüntüleyip, Teşekkürler Adana notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntüler yoğun ilgi gördü.

"ÖRNEK OLMASI İÇİN VİDEO ÇEKTİM"

O anları anlatan ambulans şoförü Fatih Polatoğlu, Şehir Hastanesi'ne hasta taşıyordum. Sabah mesai saati olduğu için trafik çok yoğundu. Vatandaşların fermuar sistemiyle yol verdiğini görünce şaşırdım. Diğer vatandaşlara da örnek olması için video çekmek istedim.

"ADANA'NIN İNSANLARI İYİ İNSANLARDIR"

İnsanların yüzde 50'si fermuar sistemini bilmiyor. İnsanlar şaşırıyorlar ama aslında olması gereken bu. Ne yazık ki kültürümüzde genellikle bu yok. Paylaşım çok ilgi gördü. Artık çıkış yapınca fermuar sistemini uygulayan kişilerin daha da arttığını gördüm. Sosyal medyada olumlu yorumlar olduğu kadar inanmayanlar da oldu. Normalde Adana'yı kötülüyorlar ama Adana'nın insanları yardımseverler, iyi insanlar." dedi.







