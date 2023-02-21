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Adana depremi kaç şiddetinde bekleniyor, ne zaman? En son Adana depremi ne zaman oldu?

21.02.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 20 Şubat 2023(dün) akşam saatlerinde Hatay'da 6.4 ve 5.8'lik iki deprem daha meydana geldi. Kullanıcılar, Adana'da ne zaman deprem olacak ve kaç şiddetinde gerçekleşecek merak ediyorlar. Adana'da da depremin bekleniyor olması nedeniyle vatandaşlar bir hayli tedirgin. Peki Adana depremi kaç şiddetinde bekleniyor, ne zaman? En son Adana depremi ne zaman oldu? İşte ayrıntılar...

Adana depremi kaç şiddetinde bekleniyor, ne zaman? En son Adana depremi ne zaman oldu?

Adana'da deprem beklentisi vatandaşları oldukça tedirgin ediyor. Birçok kişi Adana deprem geçmişini araştırmaya başladı. Uzmanlara göre Hatay ve Adana'da büyük depremler bekleniyordu. Dün akşam itibariyle depremin Hatay ayağının gerçekleştiğini belirten uzmanlar, sırada Adana'nın olduğunu söylüyorlar. Peki Adana depremi kaç şiddetinde bekleniyor, ne zaman? En son Adana depremi ne zaman oldu? Detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz.

ADANA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE BEKLENİYOR, NE ZAMAN?

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Görür, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak;

"Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var, sevgiyle" dedi.

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Adana'da yakın zamanda bir depremin beklendiği uzman isimlerce devamlı olarak söyleniyor.

EN SON ADANA DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Adana'da en büyük deprem, AFAD’da yer alan bilgilere göre; 27 Haziran 1998 tarihinde yerel saat ile 16:55’te, Adana iline bağlı Ceyhan-Misis arasında yer alan bir bölgede 6.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ana şokun aletsel koordinatı 36.85 K ve 35.55 D (ERD), 36.67 K-35.49 D(USGS) ve odak derinliği 23 km olarak saptandı. Depremde toplam 145 kişi hayatını yitirdi ve 1500’den daha fazla kişi yaralandı. Sarsıntı 20 saniye kadar sürdü.

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6 Şubat 2023'te gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden Adana da oldukça etkilendi. 11 ilde toplamda 20 bin 662 bina ve 71 bin 52 bağımsız bölümün yıkıldığı tespit edildi. Adana'da ise toplam 13 bin 141 binada 183 bin 448 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

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