Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ses getirecek detay! Emniyeti savcılığa şikayet etmiş: 'Dosyada ikinci bir gizli tanık var"

Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Telefon kayıtlarında emniyet mensuplarının kendisine "Seninle temiz eller operasyonu başlatacağız" dediği Sertçelik'in elektronik kelepçe takılıyken yaptığı ihlallerin kayıtlarına ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten 3 polis memurunun açığa alınması sonrası haklarında Anayasal Düzene karşı suçlar çerçevesinde adli soruşturma başladı.

EVLERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Akşam saatlerinde savcılık talimatıyla Çelik, Öner ve Demircan'ın evlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gönderilmişti.

3 KRİTİK İSİM GÖZALTINDA

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan gözaltına alındı.

İKİNCİ GİZLİ TANIK DETAYI: KOD ADI Ü-5

A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek kod adı Ü-5 olan ikinci gizli tanıktan zorla ifade alındığını söyledi. Şimşek, söz konusu ikinci tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şikayette bulunduğunu da belirtti.

Şimşek'in açıklamalarının devamı şu şekilde;

"Dosya da ikinci gizli bir tanık daha var. Onun da kod adı Ü-5. Onun da şöyle bir iddiası var. Diyor ki Ankara Emniyeti benden zorla ifade aldı. Ben de diyor "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bulundum.

"BİRDEN FAZLA GİZLİ TANIKLAR VAR"

Bu gizli tanık da bugünkü gözaltılardan sonra elindeki ses kayıtlarını veriyor. Serdar Sertçelik gibi polisler bana bir takım şeyler söylettiler. İfademi de aldılar. Ama bunu baskı altında bir takım telkinler yoluyla yaptılar. Acaba Ü-5'e ne söylettiler? Ne aldılar? O ifadenin içine bakmak lazım. Bence birden fazla gizli tanıklar var. Amaçları "Erdoğan'a 2026'yılını göstermemeliyiz" diyorlar. "Eğer Erdoğan 2026'da kazanırsa biz bir daha bu hükumeti deviremeyiz" diyorlar.

"YAYINLANMAYAN SES KAYITLARI VAR"

Bu operasyonda Serdar Sertçerlik'in halen yayınlanmayan ses kayıtları var. Orada önemli ifşalar var. Çok daha önemli isimler var. Ama biz en çok ü-5'in verdiği ses kaydını merak ediyoruz.

GİZLİ TANIK 7 SAYFALIK İFADE VERMİŞ

Şimşek yaptığı açıklamasının devamında, "Kod adı Ü-5 olan gizli tanık mahkemeye 7 Sayfalık ifade vermiş. 9 Kasım 2023 tarihinde verdiğini öğrendik. Serdar'dan hemen sonra ifade vermiş." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





