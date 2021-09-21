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Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

21.09.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine harekete geçen ekipler, şafak vakti gerçekleştirdikleri operasyonla aralarında kadınların da bulunduğu şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan kişilerin AATUHAY-DER isimli derneği paravan olarak kullanarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK’ın AATUHAY-DER (Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) paravan olarak göstererek faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilere yönelik operasyonun düğmesine bastı. Adana ve Siirt’te şafak vakti özel harekatın da desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DERNEĞİ PARAVAN OLARAK KULLANMIŞLAR

Yakalanan şüphelileri derneği paravan olarak kullanmasının dışında cezaevinde bulunan PKK/KCK terör örgütünden hükümlü kişilerine, pantolon içerisine gizlenmiş talimatlar içeren örgütsel dokümanlar verdiği tespit edildi. Yapılan teknik takip sonucunda şüphelilerin verdiği örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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Mersin merkezli olan AATUHA-DER isimli derneğin Adana ve Mersin’deki yerinde aramalar da yapıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
pkk Adana
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