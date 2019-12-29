HABER
  4. Adana'da 4 kişilik aile kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adana'da 4 kişilik aile kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 16:46 | Son Güncelleme

Adana'da 4 kişilik aile kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adana'da aynı aileden 4 kişi evlerinde kimyasal maddeden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, İmamoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde Musa Karakuş, eşi Derya ile çocukları Hüseyin ve Meryem Aleyna Karakuş'un kimyasal madde yoluyla zehirlendiği ihbarını aldı.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleriyle birlikte AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

Adana AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibi, koruyucu kıyafetle evde incelemede bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede alüminyum fosfit dışında herhangi bir maddeye rastlanmadığı öğrenildi.

Haşereyle mücadelede kullanılan alüminyum fosfit içerikli kimyasalın solunumu nedeniyle zehirlendiklerinden şüphelenilen aile bireyleri ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan aile fertlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da kar keyfi!Antalya'da kar keyfi!
Başkent’te yürek yakan kadın cinayetiBaşkent’te yürek yakan kadın cinayeti
Trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti gözaltına alındıTrafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana aile zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darp ettiği anlar kamerada

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darp ettiği anlar kamerada

Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete girdi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete girdi

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

İstanbul Valiliği'nden yılbaşı açıklaması

Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.