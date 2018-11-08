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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 19:32 | Son Güncelleme

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Adana'da bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Beytullah Savucu'ya (18), Atatürk Parkı'nda bir grup bıçakla saldırdı.

Ağır yaralanan Savucu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Atatürk Parkı bıçaklalanan genç Seyhan

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