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Adana'da bir evde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:14 | Son Güncelleme

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirdi. Bunun üzerine evdeki şüpheli V.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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adana ev operasyon sahte içki

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