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Adana'da cami önünde uyuşturucu satışına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 02:37 | Son Güncelleme

Adana'da cami önünde uyuşturucu satışına operasyon

Adana'nın Seyhan ilçesinde, cami önündeki bir minibüste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine, 13 paket satışa hazır esrar ele geçirildi.

Barbaros Mahallesi Hz. Musa Camisi'nin önündeki bir minibüste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, minibüsün bagaj kısmında satışa hazır 13 paket esrar ele geçirildi.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan uyuşturucu

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