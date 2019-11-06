HABER

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 04:08 | Son Güncelleme

Adana'da denetleme noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, taksisiyle kaçtı. 10 kilometre süren kovalamaca sonucu taksi terk edilmiş halde bulunurken, sürücü kayıplara karıştı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama noktasında denetleme yapan polisler, taksiyi durdurmak istedi. Taksi sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp araçla kaçınca, kovalamaca başladı.

Turgut Özal Bulvarı'ndan Alparslan Türkeş Bulvarı'na dönen taksi, bulvar boyunca ilerleyip Seyhan ilçesine girdi. Polis ekiplerinin ihtarlarına aldırış etmeyen taksi sürücüsü, bulvarın sonundan Ray Sokak'a, buradan da Defne Caddesi'ne geçti. Bir süre ara sokaklarda kaçmaya devam eden sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu Denizli Mahallesi 57118 Sokak'taki boş arsada taksiyi kapıları açık halde terk ederek kayıplara karıştı.

Polislerin yaptığı incelemede, içerisinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan taksi, çekiciyle Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kovalamaca

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

Rusya'yı kızdıracak hamle! 'Yardımcı olacağız'

Rusya'yı kızdıracak hamle! 'Yardımcı olacağız'

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Park halindeki otomobil alev aldı

Park halindeki otomobil alev aldı

Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Vücuduna sardığı 2 kilo 50 gram esrarla yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!

Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!

Caddeye bırakılan valiz paniğe neden oldu

Caddeye bırakılan valiz paniğe neden oldu

Trump'tan Meksika'da 9 ABD'linin yaşamını kaybettiği olaya kınama

9 ABD'linin yaşamını kaybettiği olaya kınama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.