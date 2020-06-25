Adana'da iki gün üst üste hava destekli narkotik uygulaması

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi, Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Yeşiloba ve Uçak mahallelerinde iki gün üst üste uygulama düzenledi. 23 sabit ve 2 gezici tim halinde gerçekleşen uygulamalarda Özel Harekat, Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik Şube müdürlüklerinden polisler de görev alırken, helikopter ile havadan destek verildi.

İki gün peş peşe gerçekleşen uygulamada ekipler, 2063 aracı durdurup ararken, 3 bin 734 kişinin ise kimlik sorgusunu yaptı. Arama ve kontrolleri yapılan araçlardan 96'sına 140 bin 603 lira idari para cezası uygulanırken, 8 araç ise trafikten men edildi. Üst araması ve kimlik sorgusu yapılan 3 bin 734 kişiden 6'sının aranma kaydının bulunduğu tespit edilip, polis merkezine teslim edilirken, üzerlerinde çok miktarda uyuşturucu madde çıkan 10 kişi ise gözaltına alındı.

Uygulamalar genelinde 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

(DHA)

