HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da iki gün üst üste hava destekli narkotik uygulaması

Adana'da iki gün üst üste hava destekli narkotik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 07:17 | Son Güncelleme

Adana'da iki gün üst üste yapılan hava destekli narkotik uygulamalarında 10 kişi üzerlerinde farklı çeşitlerde çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi, Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Yeşiloba ve Uçak mahallelerinde iki gün üst üste uygulama düzenledi. 23 sabit ve 2 gezici tim halinde gerçekleşen uygulamalarda Özel Harekat, Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik Şube müdürlüklerinden polisler de görev alırken, helikopter ile havadan destek verildi.

İki gün peş peşe gerçekleşen uygulamada ekipler, 2063 aracı durdurup ararken, 3 bin 734 kişinin ise kimlik sorgusunu yaptı. Arama ve kontrolleri yapılan araçlardan 96'sına 140 bin 603 lira idari para cezası uygulanırken, 8 araç ise trafikten men edildi. Üst araması ve kimlik sorgusu yapılan 3 bin 734 kişiden 6'sının aranma kaydının bulunduğu tespit edilip, polis merkezine teslim edilirken, üzerlerinde çok miktarda uyuşturucu madde çıkan 10 kişi ise gözaltına alındı.

Uygulamalar genelinde 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
27- 28 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri genelgede belli oldu (Sokağa çıkma yasağı ne zaman?)27- 28 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri genelgede belli oldu (Sokağa çıkma yasağı ne zaman?)
Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? Efsanesi nedir?Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? Efsanesi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Survivor'dan elenen Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Survivor'dan elenen Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Bir babanın en zor anı!

Bir babanın en zor anı!

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakan Koca açıkladı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama

Diğer Haberler
İzmir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga

İzmir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga

27- 28 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri genelgede belli oldu (Sokağa çıkma yasağı ne zaman?)

27- 28 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri genelgede belli oldu (Sokağa çıkma yasağı ne zaman?)

Ankara’da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu

Ankara’da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu

Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM Genel Kurulu'nda

Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM Genel Kurulu'nda

İletişim Başkanı Altun, Bolton'ın ifadelerini değerlendirdi

İletişim Başkanı Altun, Bolton'ın ifadelerini değerlendirdi

Aks nedir? Aks kopması neden olur?

Aks nedir? Aks kopması neden olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.