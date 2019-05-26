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Adana'da kayıp çocuğun cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 01:14 | Son Güncelleme

Ailesinin 2 gündür haber alamadığı 13 yaşındaki çocuğun cesedi, tren raylarının yanında bulundu

Adana'da, ailesinin 2 gündür haber alamadığı 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tren raylarının yanında bir çocuğun hareketsiz yattığını görenler, durumu polise ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, cesedin 2 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş'a ait olduğunu tespit etti.

Haber üzerine olay yerine gelen Kaş ailesi gözyaşı döktü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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