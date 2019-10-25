Adana'da market gaspçısı tutuklandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki bir markette, bıçak tehdidiyle kasadaki 510 lirayı gasbeden şüpheli tutuklandı.
İstiklal Mahallesi Girne Caddesi'nde bir markete giren kişi, kasiyeri bıçakla tehdit ederek kasadaki 510 lirayı alıp kaçtı.
Haber verilmesi üzerine adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettikleri B.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, Yenicami Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, marketteki gasp olayı güvenlik kamerasına yansıdı.
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