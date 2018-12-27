HABER

Adana'da sağanak kazaya neden oldu: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 01:08 | Son Güncelleme

Adana'da sağanak kazaya neden oldu: 3 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sağanak nedeniyle refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Hal Kavşağı'nda süratli olduğu tespit edilen 01 ENT 77 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Zeminin de kaygan olması nedeniyle bir süre kayan otomobil refüjdeki ağaca çarptı.

Araç içerisinde bulunan ve yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede araç içerisinde içki şişelerinin bulunduğunu tespit etti.

Kullanılamaz hale gelen araç, incelemenin ardından çekildi.

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
Bursa'da soğuk hava nedeniyle 'atı' 'naylona' sardılarBursa'da soğuk hava nedeniyle 'atı' 'naylona' sardılar
15 yaşındaki genç, öğretmenin cesediyle video çekti!15 yaşındaki genç, öğretmenin cesediyle video çekti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kaza Seyhan

En Çok Okunan Haberler

Metropoll Araştırma: AK Parti'nin oyu düşecek

Metropoll Araştırma: AK Parti'nin oyu düşecek

ABD Başkanı Trump'tan sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Trump'tan sürpriz ziyaret

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

İstanbul'da korkutan patlama! Ekipler anında müdahale etti!

İstanbul'da korkutan patlama! Ekipler anında müdahale etti!

Tek kelimeyle vahşet! 15 yaşındaki genç emekli öğretmeni öldürüp cesediyle video çekti!

15 yaşındaki genç, öğretmenin cesediyle video çekti!

Çatıdan gelen sesleri duyunca uyandı! Korku dolu gözlerle izledi!

Çatıdan gelen sesleri duyunca uyandı! Korku dolu gözlerle izledi!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.