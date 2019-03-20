Adana'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Akarca'nın kullandığı 12 ET 956 plakalı otomobilin Kozan Caddesi'nde seyir halindeyken, motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Motor kısmında hasar oluşan otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı.



