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Adana'da sulama kanalına düşen çocukları vatandaş kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 21:30 | Son Güncelleme

Adana'da sulama kanalına düşen çocukları vatandaş kurtardı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, sulama kanalına düşen iki çocuğu, çevredeki vatandaş kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çakır Seyrek (13) dengesini kaybederek, Mavi Bulvarı'ndaki sulama kanalına düştü.

Durumu fark eden arkadaşı Necati Yıldız (16), suya atlayarak Seyrek'i kurtarmak istedi.

Kanalda boğulma tehlikesi geçiren iki arkadaşı, çevredeki Müslüm Temel suya girerek kıyıya çıkardı.

Seyrek ve Yıldız'a, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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