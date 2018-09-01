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Adana'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 02:42 | Son Güncelleme

Adana'da şüpheli ölüm

Seyhan ilçesinde bir kişi, kullandığı aracın içerisinde ölü bulundu.

Gökçeler Mahallesi'nde ikamet eden Hasan İli (48), yolda kalan arkadaşına yardım etmek üzere 01 EIR 07 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bir süre sonra İli'nin çıkmaz yolda kullandığı otomobilin içerisinde hareketsiz durması ve sürücü kapısının açık olmasından şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ve 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde İli'nin öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından İli'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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adana Gökçeler Mahallesi Seyhan şüpheli ölüm

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