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Adana'da "Uyum Mahalle Buluşmaları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 22:21 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu: - "Bu buluşmalardaki amacımız ülkemizdeki yabancı misafirlerimiz ile yerel toplum arasındaki uyumu sağlayacak sosyal uyum ortamının oluşmasını sağlamak"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen iftar programıyla "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 8'incisi Adana'da gerçekleştirildi.

Merkez Yüreğir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Geçici Eğitim Merkezi’nde düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Adana'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ramazanın farkındalığın daha yüksek olduğu bir ay olduğunu ifade eden Kadıoğlu, bu amaçla Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak ülkede uyumu sağlamak noktasında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu buluşmalardaki amacımız ülkemizdeki yabancı misafirlerimiz ile yerel toplum arasındaki uyumu sağlayacak sosyal uyum ortamının oluşmasını sağlamak. Adana'da geçici koruma kapsamında 237 bin 825 Suriyeli, 5 bin 500'ü de uluslararası koruma kapsamında 7 bin kişi kalmaktadır. Takdir edersiniz ki bu kadar yoğunluğun olduğu bir şehirde pek çok konuda olduğu gibi göç ve göçmenler konusunda gerçeği yansıtmayan, doğruymuş gibi aktarılan bilgiler de muhakkak oluyor. Bizler de doğru olduğu sanılan bu yanlışlara açıklık getirmek amacıyla kimseyi ayağımıza çağırmadan kurum olarak ülkeyi karış karış gezerek milletimize doğruları anlatmaya çalışıyoruz."

Kadıoğlu, sadece insan olarak gelen herkese gönüllerini açtıklarını belirtti.

BMMYK Kıdemli Koruma Yardımcısı Çiğdem Altunok da mayıs ayı itibariyle başladıkları buluşmalara şimdiye kadar Ankara, Erzincan, Eskişehir, Bursa, Sakarya ve Kocaeli'nin ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Altunok, "Hepimizin bildiği gibi sosyal uyum bir varış noktası değil, bir yol. Bu yolda bir arada yaşama pratiğimize katkı sağlayacak her çabayı çok değerli bulduğumuzu belirtmek istiyorum. "

Konuşmaların ardından "göçmenler hakkında doğru bilinen yanlışlar" konulu video gösterimi yapıldı, merkezde kalanlar tarafından oluşturulan mehter ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

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adana Göç İdaresi Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu

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