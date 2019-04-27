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Adana'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 09:03 | Son Güncelleme

Operasyonlarda 1 kilo 200 gram esrar ile 398 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 200 gram esrar ile 398 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 200 gram esrar buldu, şüpheli M.H'yi (33) gözaltına aldı.

Ekipler, Adana Merkez Otogarı'nda da uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendiği iki kişiye yönelik de operasyon düzenledi.

Polisleri fark edip kaçmaya çalışan M.Y. (21) ve Ö.D. (29) kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üst aramasında 398 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan M.H, M.Y. ve Ö.D, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Üç şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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