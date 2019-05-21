Adana'da uyuşturucu operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenldi. Yavuzlar, Sümer, Doğankent, Güzelyalı, Gürselpaşa, Yavuz Sultan Selim ve Yeşilyurt mahallelerinde yapılan baskılarda 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 4 kilo 820 gram skunk esrar, 78 kök kenevir, 132,82 gram sentetik uyuşturucu, 339,82 gram esrar, 103 gram toz esrar, hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca 59 polisle yapılan gezici uygulamada 128 araç ve 186 şüpheli kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 2 araç sürücüsüne 5 bin 273 lira para cezası kesildi. Denetimlerin süreceği öğrenildi.

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