HABER

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin, kent genelinde yaptığı uygulamalarda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin, kent genelinde yaptığı uygulamalarda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekipleri, kent genelinde yaptıkları uygulamalarda 15 kişiyi uyuşturucudan gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 30 gram bonzai, 409 uyuşturucu hap, 18 paket içinde 96,90 gram sentetik esrar ve uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 2 bin 420 lira, 141 şeffaf poşet içerisinde satışa hazır 168 gram skunk ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltıAdana'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltıAdana'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltıAdana'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

PARTNER Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Hurdalıktaki uyuşturucuyu ’Hernandez’ bulduHurdalıktaki uyuşturucuyu ’Hernandez’ buldu
Van'da kaçak balık avlayan 6 kişiye, 14 bin 715 lira cezaVan'da kaçak balık avlayan 6 kişiye, 14 bin 715 lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.