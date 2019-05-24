Adana'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin, kent genelinde yaptığı uygulamalarda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekipleri, kent genelinde yaptıkları uygulamalarda 15 kişiyi uyuşturucudan gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 30 gram bonzai, 409 uyuşturucu hap, 18 paket içinde 96,90 gram sentetik esrar ve uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 2 bin 420 lira, 141 şeffaf poşet içerisinde satışa hazır 168 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI



