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  4. Adana’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

26.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Karataş ve Sarıçam ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca; uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla adli makamlardan alınan karara istinaden arama faaliyeti gerçekleştirildi.Bu kapsamda, Karataş ilçesi Yüzbaşı Mahallesinde yapılan yol kontrol uygulaması esnasında; L.C.E.

Adana’nın Karataş ve Sarıçam ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca; uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla adli makamlardan alınan karara istinaden arama faaliyeti gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, Karataş ilçesi Yüzbaşı Mahallesinde yapılan yol kontrol uygulaması esnasında; L.C.E. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 100 gram toz esrar ve 20 adet uyuşturucu hap; Y.B.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesinde yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında; ormanlık alanda park halinde bir araç yapılan aramada 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili A.K. ve A.A.D. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

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