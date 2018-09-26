Adana'daki FETÖ/PDY davalarında karar

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski hemşire ile örgüte ait kapatılan dershanelerde öğretmen olarak çalışan sanık, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski öğretmen Melike Aydemir ve avukatı katıldı.

Aydemir savunmasında, ByLock kullanmadığını iddia ederek ''FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Bu yapıya ait dershanelerde öğretmen olarak çalıştım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan sanık eski hemşire Fadime İnci savunma yaptı.

Sanık İnci de üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme de sanıklar Fadime İnci ve Melike Aydemir'i ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Aydemir'in yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

