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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 3 sanıktan 2'sine 6 yıl 3'er ay, diğerine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, 3 sanıktan 2'sine 6 yıl 3'er ay, diğerine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Alıcı ile tutuksuz sanıklar Mustafa Akkuş, Mehmet Balcıoğlu, S.A, İ.Ç. ve H.K. ile avukatları katıldı.

Sanık Alıcı savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını öne sürerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıklar Alıcı, Akkuş ve Balcıoğlu'nun cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Sanıklardan İbrahim Alıcı ve Mehmet Balcıoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3'er ay, Mustafa Akkuş'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların beraatlerine hükmetti.

İbrahim Alıcı, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

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