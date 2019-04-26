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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski polis ve öğretmen 3'ü tutuklu 10 sanıktan 6'sının hapis cezasına çarptırılmasına, 4'ünün ise beraatine karar verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski polis ve öğretmen 10 sanıktan 6'sı 2 yıl 1 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Yalçın Kocabaş, Tülay Eker Kürbüz, Ahmet Onaylı ve M.N, F.Ö, H.A, L.E. ile avukatları hazır bulundu. Sanıklar Burhan Kürbüz, Uğur Akbaş ve Sami Karabulut ise cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Akbaş, savunmasında, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunan Akbaş, "ByLock programını kullanmadım. Örgütün eyalet muhasebeciliğini yapmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Uğur Akbaş'ı 9 yıl, Burhan Kürbüz ve Sami Karabulut'u 6 yıl 10 ay 15'şer gün, Ahmet Onaylı'yı 6 yıl 3 ay, Yalçın Kocabaş ve Tülay Eker Kürbüz'ü 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık M.N, F.Ö, H.A. ve L.E'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Sanıklar Kürbüz ve Karabulut, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

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