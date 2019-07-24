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Adana'daki metil alkol zehirlenmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

Adana Valiliği: "İlimizde alkole bağlı olarak 58 vatandaşımız çeşitli hastanelere başvurmuş olup 12'si hayatını kaybetmiş, 40 vatandaşımız tedavi sonrası taburcu edilmiş, 6 vatandaşımızın ise tedavi süreçleri devam etmektedir"

Adana'da alkole bağlı 58 kişinin hastanelere başvurduğu, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 40'ının tedavi sonrası taburcu edildiği, 6 kişinin ise tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, alkol zehirlenmelerinin büyük çoğunluğunun vatandaşların temin ettiği etil alkolle ürettikleri içkileri tüketmeleri sonucu yaşandığı belirtildi.

Söz konusu olaylarla ilgili emniyet birimlerince 37 yasal işlemin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İşlemler sonucunda 11 şahıs tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla 16 kişi ise serbest bırakılmıştır. İlimizde etil alkol satışı yapan 3 şahıs gözaltına alınmış, 1 şüpheli firari olarak aranmaktadır. İlimizde alkole bağlı olarak 58 vatandaşımız çeşitli hastanelere başvurmuş olup 12'si hayatını kaybetmiş, 40 vatandaşımız tedavi sonrası taburcu edilmiş, 6 vatandaşımızın ise tedavi süreçleri devam etmektedir."

Adana genelinde güvenlik birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında, 31 bin 210 litre kaçak ve sahte içki yapımında kullanılan 8 bin 13 litre etil alkol, 3 litre viski aroması, 2 litre anason maddesi, 110 mililitre votka aroması, 30 litre gliserin, 6 aktarma şırıngası ve 2 alkol yapımında kullanılan derece ölçer ele geçirildiği aktarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce alkollü içkilerin toplu tüketime sunulduğu işletmelerde resmi kontrollerin artırıldığı belirtilen açıklamada, kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların sahte içki üretimi ve her türlü alkolün tehlikeleri konusunda daha bilinçli olması, sahte içki üretimine yönelik tespit edilen her türlü faaliyetin güvenlik birimlerine bildirilmesinin toplum sağlığı açısından büyük önem arz ettiği kaydedildi.

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