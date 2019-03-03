Aday listeleri kesinleşti

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin aday listeleri seçim kurullarınca kesinleştirildi. Buna göre 19 büyükşehir adayı bildiren CHP, ayrıca 38'i de il olmak üzere 904 seçim bölgesinde aday gösterdi.

YSK'nın belirlediği seçim takvimi kapsamında 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin partilerin resmi aday listeleri açıklandı.

AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İYİ Parti ile iş birliği kapsamında toplam 19 büyükşehir adayı bildiren CHP, ayrıca 38'i de il olmak üzere 904 seçim bölgesinde aday gösterdi. İYİ Parti ve CHP'nin 23 büyükşehir ve 30 il olmak üzere, toplam 53 ilde işbirliği yaptığı belirtildi. Geçici aday listelerinin tesliminin ardından CHP'nin Karabük adayı geri çekilirken, İYİ Parti ise Sivas ve Amasya adaylarını iş birliği kapsamında geri çekti.

Kesinleşen listeye göre partinin, İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, İzmir adayı ise Tunç Soyer oldu.