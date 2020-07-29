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'Ade' ve 'Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamadı, birlikte denize girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 08:38 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde oturan Timur Arslan, geçen yıl Kurban Bayramı’ndan önce kuzuyken alıp büyüttüğü koyunlarına alışınca kurbanlık yapmaya kıyamadı. 'Ade' ve 'Bade' adını verdiği koyunlarıyla denize girip serinleyen Arslan, çok bağlandığını ve bu yüzden bayramda hayvanlarını kesemeyeceğini söyledi.

Alaplı’da yat ve tekne imalatçısı Timur Arslan, geçen yıl Kurban Bayramı’ndan önce iki kuzu satın alarak besledi. Timur Arslan çok sevdiği koyunları geçen yıl Kurban Bayramı’nda kesmeye kıyamadı. Yanından ayrılmayan koyunlara gözü gibi bakan Arslan, onlarla birlikte yüzüyor, deniz kenarında yürüyüş yapıyor. Timur Arslan, bu bayramda da koyunlarını kesmeyeceğini söyledi. Aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu anlatan Arslan, "Bunlar benim canım, ben bunları kesmeye kıyamıyorum." dedi.

'KESMEYE KIYAMAM'

Birlikte çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Arslan, 'Ade' ve 'Bade' ismini verdiği koyunlarının yüzmeyi çok sevdiğini anlatarak, "İnşallah yavru almak istiyoruz. Bana herkes bu yıl da 'kurbanlık yap' diyor ama ben bunları kuzuyken aldım ve gözüm gibi bakıyorum. Asla kurbanlık yapmayı düşünmüyorum. Kesmeye kıyamam. Her gün birlikte denize gidiyoruz. Çok güzel yüzme biliyorlar. Onlarla birlikte denizde yüzmek ve yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Bizi yüzerken görenler fotoğraflarımızı çekiyorlar." dedi.

(DHA)

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