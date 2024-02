Adem Kılıçcı Acun Ilıcalı'ya rest çekti! Adem Survivor All Star 2024 kadrosuna katılacak mı? "Gelirim ama bir şartım var"

Survivor All Star 2024'te tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmanın her bölümünde yaşananlar sosyal medyada uzun süre konuşuluyor.

Söylemezsem Olmaz programında Survivor'da yaşananlar ve yarışmacıların haftalık aldığı ücretler konuşuldu.

"İSTEĞİ KABUL EDİLMEDİ"

Programın sunucularından Bilal Özcan, Acun Ilıcalı'nın Survivor şampiyonlarından Adem Kılıçcı'ya 2024 All Star kadrosuna katılması için teklif götürdüğü ancak Adem Kılıçcı'nın bu teklife sıcak bakmadığını iki şartının olduğunu açıkladı.

Sunucu, "2018 şampiyonu Adem Kılıçcı adaya davet edildi. Adem ayda 350 bin TL istedi. Ya da dedi bana 20 milyona bana bir ev alınsın. Bu isteği kabul edilmedi. Eski şampiyon diğerleriyle aynı almak istemeyebilir" dedi.