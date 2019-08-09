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Aden'de çatışmalar İçişleri Bakanı'nın evinin çevresine kadar yayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 02:46 | Son Güncelleme

Aden'de çatışmalar İçişleri Bakanı'nın evinin çevresine kadar yayıldı

ADEN (AA) - Geçici başkent Aden'de çatışmalar, İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri'nin evi yakınlarına kadar ulaştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Aden'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği'ne bağlı güçler arasında çıkan çatışmalar, İçişleri Bakanı Meyseri'nin Rimi semtindeki zırhlı araçlar ve askeri birliklerle çevrili evinin yakınlarına kadar ulaştı.

Verilen bilgilerde, ağır silahların kullanıldığı çatışmaların yakınlardaki Hur Mekser ile Mansura kasabalarını birbirine bağlayan yola kadar yayıldığı vurgulandı.

Öte yandan Yemen Sağlık Bakanlığındaki bir yetkiliden alınan bilgiye göre, perşembe günü yaşanan çatışmalarda 5'i Güney Geçiş Konseyi'nden 3'ü Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği'nden olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Mualla semtinde bir eve düşen RPG roketi sebebiyle 9 yaşında bir kız çocuğun öldüğü, anne ve babasının yaralandığı belirtildi.

- Ne olmuştu?

Aden'de BAE destekli Hizam el-Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı'na geçen hafta gerçekleştirilen saldırıda ölenler, dün Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra civarda silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.

Hizam el-Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapalı tutulduğu o saatlerde, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında uçmuştu.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani Bin Berik konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, destekçilerine Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyerek ele geçirmeleri çağrısında bulunmuştu.

Meşru hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan Bin Berik, hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aden çatışmalar Yemen

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