Adet düzensizliği neden olur?

Bunların dışındaki sürelerde olan adet döngülerine adet düzensizliği adı verilmektedir. Ancak yeni adet görülmeye başlanan dönemler ve menopoza yaklaşılan dönemlerde ise bu periyotlar değişebilir. Çünkü bu dönemlere özel oluşan hormonal değişimler süreleri değiştirebilmektedir. Bunlar göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler sonrasında normal kabul edilmeyen durumlar tedavi ile düzeltilebilmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, günümüzde birçok kadının muzdarip olduğu adet düzensizliğinin nedenleri ve PCOS hakkında bilgiler verdi.

ADET DÜZENSİZLİĞİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Adet düzensizliği genel olarak hormonal değişimlere bağlı olarak gelişmektedir. Kişinin adet kanamaları şiddetli ve ağrılı geçiyorsa bu durumla ilgili tıbbi yardım alması gerekir. Bilinen ve sıklıkla görüle diğer nedenler ise; adenomyozis, yumurtlama temelli problemler, hormonal ilaçlar, enfeksiyon, miyom, polip veya kistlerdir. Bu noktada ön plana çıkarmamız gereken durumlardan biri ise Polikistik Over Sendromu (PCOS)’tur.