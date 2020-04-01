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Adet düzensizliği neden olur?

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Regl kanamalarının 2 ila 7 gün arasında sürmesi günümüzde kabul gören periyottur. Reglin başlangıcından, sonraki reglin başlangıcına kadar olan sürenin ise 21 ila 35 gün arasında olması normal kabul edilmektedir.

Adet düzensizliği neden olur?

Bunların dışındaki sürelerde olan adet döngülerine adet düzensizliği adı verilmektedir. Ancak yeni adet görülmeye başlanan dönemler ve menopoza yaklaşılan dönemlerde ise bu periyotlar değişebilir. Çünkü bu dönemlere özel oluşan hormonal değişimler süreleri değiştirebilmektedir. Bunlar göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler sonrasında normal kabul edilmeyen durumlar tedavi ile düzeltilebilmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, günümüzde birçok kadının muzdarip olduğu adet düzensizliğinin nedenleri ve PCOS hakkında bilgiler verdi.

ADET DÜZENSİZLİĞİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Adet düzensizliği genel olarak hormonal değişimlere bağlı olarak gelişmektedir. Kişinin adet kanamaları şiddetli ve ağrılı geçiyorsa bu durumla ilgili tıbbi yardım alması gerekir. Bilinen ve sıklıkla görüle diğer nedenler ise; adenomyozis, yumurtlama temelli problemler, hormonal ilaçlar, enfeksiyon, miyom, polip veya kistlerdir. Bu noktada ön plana çıkarmamız gereken durumlardan biri ise Polikistik Over Sendromu (PCOS)’tur.

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PCOS NEDİR? BELİRTİLERİ VE ÖNERİLER NELERDİR?

Doğurganlık çağındaki kadınlarda ve de sıklıkla 15-50 yaş arasında görülen Polikistik Over Sendromu (PCOS), yumurtalıkların düzgün çalışmasını engelleyen ve kadınların yüzde 10’unda görülen hormonal bir durumdur. Sendrom olarak kabul edilen bu rahatsızlık beyinde hipofiz bezinden salgılanan LH ve FSH hormonlarının anormal şekilde üretilmesinden kaynaklanır. Yumurtalıklarda her ay düzenli olarak yumurtlama olamadığı gibi, fazlaca erkeklik hormonunun salgılanmasına sebep olur.

Özellikle 30 yaş altı kadınlarda sık karşılaşılabilen PCOS’un en önemli uyaranı adet düzensizlikleridir. Bunun yanında kısırlık, istenmeyen tüylerde artma, kilo artışı, sivilce ve ciltte yağlanma ile erkek tipi saç dökülmesi belirtilerine sahip olan PCOS, mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Bu belirtiler var ise fazla kilolardan kurtulmak, düzenli ve sağlıklı beslenmek ve mutlaka bir kadın doğum uzmanına görünmek gerekmektedir. Bu durumda olan hastalar endişelenmemeli ve kendilerini olumlu tutmalıdırlar. Çünkü günümüzde, tıpta olan gelişmeler sayesinde bu hastalıkla baş etmek sanıldığından çok daha kolay hale gelmiştir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Burcu Çetinkaya

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